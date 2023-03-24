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Одной из улиц Мелитополя присвоят имя Дарьи Дугиной

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В Общественной палате России приняли решение назвать одну из улиц Мелитополя именем Дарьи Дугиной.
Одной из улиц Мелитополя присвоят имя Дарьи Дугиной
  • РИА Новости

«Мэр города Галина Данильченко сообщила автору инициативы Александру Малькевичу радостную весть — совсем скоро память Дарьи Дугиной будет увековечена в Мелитополе... Присвоение одной из улиц города имени Дарьи Дугиной — абсолютно логичное и справедливое решение», — говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты.

Отмечается, что Мелитополь стал последним из освобождённых Россией городом, который посетила Дугина перед смертью.

В конце февраля Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении двух человек, обвиняемых в изготовлении поддельного документа, который использовали в процессе убийства журналистки Дарьи Дугиной.

Следствие утверждает, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков изготовили электронный шаблон украинского свидетельства о регистрации автомобиля MINI Cooper. 

Пролетарский суд Тулы продлил арест одному из двух фигурантов уголовного дела о подделке свидетельства о регистрации автомобиля, который использовался при организации убийства.

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