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Обвиняемый по делу об убийстве Дарьи Дугиной оставлен под арестом

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Пролетарский суд Тулы продлил арест одному из двух фигурантов уголовного дела о подделке свидетельства о регистрации автомобиля, который использовался при организации убийства Дарьи Дугиной.
Обвиняемый по делу об убийстве Дарьи Дугиной оставлен под арестом
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Тульской области.

Второй фигурант оставлен под подпиской о невыезде.

В конце февраля Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении двух человек, обвиняемых в изготовлении поддельного документа, который использовали в процессе убийства журналистки Дарьи Дугиной.

Следствие утверждает, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков изготовили электронный шаблон украинского свидетельства о регистрации автомобиля MINI Cooper. 

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