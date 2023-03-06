Обвиняемый по делу об убийстве Дарьи Дугиной оставлен под арестом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Тульской области.
Второй фигурант оставлен под подпиской о невыезде.
В конце февраля Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении двух человек, обвиняемых в изготовлении поддельного документа, который использовали в процессе убийства журналистки Дарьи Дугиной.
Следствие утверждает, что Андрей Кузнецов и Александр Сучков изготовили электронный шаблон украинского свидетельства о регистрации автомобиля MINI Cooper.