Адвокат американского инвестора Калви заявил, что подзащитный планирует приехать в суд

Получивший условный срок за растрату 2,5 млрд рублей американский инвестор Майкл Калви планирует вернуться в Россию на рассмотрение обжалования собственного приговора, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.

«Калви планирует приехать на заседание, но с учётом текущих событий ему сложно получить визу. Если получит — приедет», — цитирует его РИА Новости.

Адвокат ещё одного осуждённого, француза Филиппа Дельпаля, отметил, что он также приедет, если получит визу.

Ранее сообщалось, что Майкл Калви покинул Россию до вступления приговора в силу.

Мещанский суд Москвы приговорил Калви к 5,5 года условно.

Подробности — в материале RT.