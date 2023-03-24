Адвокат американского инвестора Калви заявил, что подзащитный планирует приехать в суд
- РИА Новости
- © Антон Денисов
«Калви планирует приехать на заседание, но с учётом текущих событий ему сложно получить визу. Если получит — приедет», — цитирует его РИА Новости.
Адвокат ещё одного осуждённого, француза Филиппа Дельпаля, отметил, что он также приедет, если получит визу.
Ранее сообщалось, что Майкл Калви покинул Россию до вступления приговора в силу.
Мещанский суд Москвы приговорил Калви к 5,5 года условно.
Подробности — в материале RT.