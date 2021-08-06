Суд приговорил основателя Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 года условно

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Мещанский суд Москвы приговорил к 5,5 года условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, он признан виновным в растрате 2,5 млрд рублей.
Суд приговорил основателя Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 года условно
  • РИА Новости

«Назначить Калви наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии условно», — цитирует ТАСС судью Анну Сокову.

Как пишет Интерфакс, все пять фигурантов дела получили условные сроки.

Директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно, партнёера компании Вагана Абгаряна — к четырём годам шести месяцам условно, бывшего генерального директора компании «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова — к четырём годам, экс-директора банка «Восточный» по инвестициям Александра Цакунова — к четырём годам, а бывшего председателя правления банка Алексея Кордичева — к трём годам шести месяцам.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремлю хорошо известно, что иностранный бизнес внимательно следит за делом Калви. В Кремле подчёркивали невозможность вмешательства в судебные дела.

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