Иммунолог Жукова назвала полезные и опасные комнатные растения

Кандидат медицинских наук иммунолог-аллерголог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Дарья Жукова рассказала, что некоторые растения могут способствовать очистке воздуха в помещении от вредных соединений, однако при выборе комнатных растений надо учитывать их особые свойства.

«Некоторые комнатные растения действительно способствуют естественной очистке воздуха от ряда токсичных для человека летучих органических веществ, таких как бензол, формальдегид и трихлорэтилен, помогая нейтрализовать у людей симптомы «синдрома больных зданий», такие как проблемы с дыханием, жжение в глазах и першение в горле», — отметила Жукова в разговоре с «Газетой.Ru».

Наилучшими свойствами по очистке воздуха от летучих органических соединений, по словам эксперта, обладают драцена, хризантема, хамедорея, фикус, плющ, хлорофитум и эпипремнум.

Однако при выборе комнатных растений надо учитывать их особые свойства. Например, сок и листья филодендрона могут вызывать раздражение на коже, листья фикуса и плюща ядовиты. Кроме того, некоторые цветущие растения, а также пыль и микроскопические грибки, обитающие в грунте и корневой системе, могут быть источниками аллергии, заключила врач.

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