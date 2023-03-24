Иммунолог Жукова назвала полезные и опасные комнатные растения
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«Некоторые комнатные растения действительно способствуют естественной очистке воздуха от ряда токсичных для человека летучих органических веществ, таких как бензол, формальдегид и трихлорэтилен, помогая нейтрализовать у людей симптомы «синдрома больных зданий», такие как проблемы с дыханием, жжение в глазах и першение в горле», — отметила Жукова в разговоре с «Газетой.Ru».
Наилучшими свойствами по очистке воздуха от летучих органических соединений, по словам эксперта, обладают драцена, хризантема, хамедорея, фикус, плющ, хлорофитум и эпипремнум.
Однако при выборе комнатных растений надо учитывать их особые свойства. Например, сок и листья филодендрона могут вызывать раздражение на коже, листья фикуса и плюща ядовиты. Кроме того, некоторые цветущие растения, а также пыль и микроскопические грибки, обитающие в грунте и корневой системе, могут быть источниками аллергии, заключила врач.
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