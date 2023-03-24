Таиланд в четыре раза нарастил поставки продуктов в Россию в 2022 году

В 2022 году Таиланд в четыре раза нарастил поставки сельхозпродуктов в Россию, заявил глава российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.

«Наибольший рост (по итогам 2022 года. — RT) среди тайского экспорта в Россию показали сельскохозяйственные продукты, в частности рис ($15 млн, +315%)», — сказал он РИА Новости, ссылаясь на данные Таиланда.

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян ранее в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о том, что Россия лидирует по турпотоку в Таиланд по итогам первых двух недель января.

С 1 по 15 января эту страну посетили 99 593 отдыхающих из России.