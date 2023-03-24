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Медведев: СССР распался, потому что руководство утратило связь с реальностью

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Советский Союз распался из-за того, что руководство страны утратило связь с реальностью и не смогло управлять политическими и экономическими процессами.
Медведев: СССР распался, потому что руководство утратило связь с реальностью
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Почему это случилось? Потому что руководство почивало на лаврах, утратило связь с реальностью, не смогло управлять политическими и экономическими процессами, поиздержалось и ещё и попало в весьма сложную ситуацию из-за позиции наших оппонентов», — сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

Он отметил, что распада Советского Союза «никто не предполагал».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о разрушении мирового равновесия вместе с распадом СССР.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что распада СССР можно было избежать, если бы советский народ энергичнее защищал свои интересы.

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