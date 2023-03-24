Медведев: СССР распался, потому что руководство утратило связь с реальностью
- РИА Новости
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Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Почему это случилось? Потому что руководство почивало на лаврах, утратило связь с реальностью, не смогло управлять политическими и экономическими процессами, поиздержалось и ещё и попало в весьма сложную ситуацию из-за позиции наших оппонентов», — сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Он отметил, что распада Советского Союза «никто не предполагал».
Ранее президент России Владимир Путин заявил о разрушении мирового равновесия вместе с распадом СССР.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что распада СССР можно было избежать, если бы советский народ энергичнее защищал свои интересы.