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Путин заявил о разрушении мирового равновесия вместе с распадом СССР

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Президент России Владимир Путин заявил о разрушении мирового равновесия вместе с распадом СССР.
Путин заявил о разрушении мирового равновесия вместе с распадом СССР
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Развал Советского Союза разрушил и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, его культура, его интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир», — сказал он.

Ранее Путин отметил, что после распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми независимыми странами, возникшими на постсоветском пространстве.

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