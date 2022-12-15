Зюганов заявил, что распада СССР можно было бы избежать

Распада СССР можно было избежать, если бы советский народ энергичнее защищал свои интересы, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Можно было вполне (предотвратить распад СССР. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

По словам Зюганова, для этого советскому народу в 1991 году следовало «поэнергичнее защищать свои интересы».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о разрушении мирового равновесия вместе с распадом СССР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не будут праздновать столетие образования СССР.