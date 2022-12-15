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Зюганов заявил, что распада СССР можно было бы избежать

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Распада СССР можно было избежать, если бы советский народ энергичнее защищал свои интересы, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Зюганов заявил, что распада СССР можно было бы избежать
  • globallookpress.com
  • © Russian State Duma

«Можно было вполне (предотвратить распад СССР. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

По словам Зюганова, для этого советскому народу в 1991 году следовало «поэнергичнее защищать свои интересы».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о разрушении мирового равновесия вместе с распадом СССР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не будут праздновать столетие образования СССР.

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