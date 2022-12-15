Зюганов заявил, что распада СССР можно было бы избежать
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«Можно было вполне (предотвратить распад СССР. — RT)», — цитирует его РИА Новости.
По словам Зюганова, для этого советскому народу в 1991 году следовало «поэнергичнее защищать свои интересы».
Ранее президент России Владимир Путин заявил о разрушении мирового равновесия вместе с распадом СССР.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не будут праздновать столетие образования СССР.