В сёлах Тюменской области построят пять современных школ

В сельских районах Тюменской области построят пять современных школ в 2023 году.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

В целом планируется заменить 29 деревянных школ, 12 из которых находятся на труднодоступных территориях, рассказал заместитель губернатора Сергей Шустов на заседании президиума регионального правительства.

К настоящему времени введено в эксплуатацию семь школ.

«У нас есть типовые проекты, они себя зарекомендовали. Часть зданий будут модульными», — отметил губернатор Александр Моор.

Также стало известно, что за последние пять лет в Новосибирской области открыли около 70 образовательных организаций в рамках реализации нацпроектов и региональных программ, передаёт «Сиб.фм». Об этом на пресс-конференции рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.

В 2023 году в области построят ещё 14 образовательных организаций.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске реализуют два проекта комплексного развития территорий.