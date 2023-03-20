В Петрозаводске реализуют два проекта комплексного развития территорий
- РИА Новости
Об этом сообщает karelinform.ru.
Первый проект касается территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами Северной, Шотмана и Сорокской. Предусмотрено расселение десяти домов.
Второй проект затрагивает территорию жилой застройки в районе Древлянской набережной. В настоящее время готовится проект решения.
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