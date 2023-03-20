В Петрозаводске реализуют два проекта комплексного развития территорий

В Петрозаводске планируют реализовать два проекта комплексного развития территорий, заявила вице-премьер Карелии Оксана Чебунина.

Об этом сообщает karelinform.ru.

Первый проект касается территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами Северной, Шотмана и Сорокской. Предусмотрено расселение десяти домов.

Второй проект затрагивает территорию жилой застройки в районе Древлянской набережной. В настоящее время готовится проект решения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.