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В Петрозаводске реализуют два проекта комплексного развития территорий

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В Петрозаводске планируют реализовать два проекта комплексного развития территорий, заявила вице-премьер Карелии Оксана Чебунина.
В Петрозаводске реализуют два проекта комплексного развития территорий
  • РИА Новости

Об этом сообщает karelinform.ru.

Первый проект касается территории жилой застройки квартала, ограниченного улицами Северной, Шотмана и Сорокской. Предусмотрено расселение десяти домов.

Второй проект затрагивает территорию жилой застройки в районе Древлянской набережной. В настоящее время готовится проект решения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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