Мишустин: Россия бережно хранит память поколений и не допустит навязывания правил игры
- globallookpress.com
- © Russian Government
«Мы бережно храним память наших поколений и не допустим, чтобы кто-то пытался навязывать нам свои правила игры», — приводит РИА Новости слова Мишустина в выступлении перед Госдумой.
Он отметил, что сегодня Россия строит будущее, в котором предстоит жить детям и внукам нынешнего поколения.
Премьер выразил уверенность, что у страны получится построить справедливое будущее.
Также Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.