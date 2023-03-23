Мишустин: Россия бережно хранит память поколений и не допустит навязывания правил игры

Россия бережно хранит память поколений и не допустит, чтобы кто-то навязывал ей правила игры, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы бережно храним память наших поколений и не допустим, чтобы кто-то пытался навязывать нам свои правила игры», — приводит РИА Новости слова Мишустина в выступлении перед Госдумой.

Он отметил, что сегодня Россия строит будущее, в котором предстоит жить детям и внукам нынешнего поколения.

Премьер выразил уверенность, что у страны получится построить справедливое будущее.

Также Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.