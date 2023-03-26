Финансовый эксперт Глазков рассказал, что делать при просрочке кредита

Эксперт финансовой платформы «Сравни» Максим Глазков рассказал в беседе с RT, что делать при просрочке кредита.

«Лучше сразу сообщить в банк о своей проблеме и рассказать, когда вы планируете внести очередной платёж. Если вы не знаете, когда сможете внести очередную сумму, то можно запросить у банка кредитные каникулы. Их могут дать сроком до шести месяцев. Но для этого нужны основания. Например, сокращение дохода как минимум на 30%», — рассказал Глазков.

Если платёж просрочен на несколько дней, то это некритично, объяснил Глазков.

«Многие банки не обращают на это внимания, поскольку считают это технической задержкой — например, из-за перевода денег или из-за задержки зарплаты. Проблемы могут возникнуть, если не вносить очередной платёж больше 30 дней. Это будет отражено в кредитной истории и снизит шанс на получение кредита в будущем», — подчеркнул он.

По его словам, не стоит пренебрегать терпением банков и постоянно задерживать выплату на несколько дней. Это также может привести к сложностям при оформлении следующего займа.

При этом, по мнению эксперта, всё зависит от условий договора человека с банком. В большинстве случаев даже за задержку платежа на один день предусмотрен штраф.

«Если денег не будет несколько месяцев и заёмщик не договорится с банком об оптимальных сроках возврата денег, то банк может обратиться в суд с требованием возврата накопившегося долга со штрафами. Заёмщику могут запретить выезд за границу. А если и после решения суда не будет денег, то к нему домой могут прийти судебные приставы, чтобы описать имущество и продать его для погашения долга», — заключил собеседник RT.

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