Специалист Татаринцева рассказала, на что обратить внимание при открытии вклада в 2023 году

Специалист Мария Татаринцева рассказала в беседе с RT, как наиболее выгодно и безопасно открыть вклад в 2023 году.

«Повышенная ставка по вкладам зачастую доступна только определённым клиентам — новым, кто раньше не хранил средства в этом банке, либо, наоборот, действующим клиентам, которых банк пытается задержать выгодными условиями. Уточните, относитесь ли вы к соответствующей категории вкладчиков, чтобы рассчитывать на щедрое предложение от банка. Средняя надбавка для разных типов клиентов к базовой ставке может составлять 0,1—1 п. п.», — объяснила менеджер продукта «Вклады» финансовой платформы «Сравни» Мария Татаринцева.

Иногда, как она добавила, банк устанавливает высокие проценты только при соблюдении конкретных условий. К примеру, вкладчику предлагается активно пользоваться картой этого банка и тратить ежемесячно не меньше определённого лимита.

Или он должен перевести свои накопления из другого банка и только на эту сумму будет начисляться максимальный процент, заявила эксперт.

«Реже встречаются вклады, при оформлении которых клиент одновременно должен приобрести дополнительно страховку или другой продукт банка и его партнёров — своеобразная нагрузка. Если не купите страховой полис, то и не получите надбавку к базовой ставке по вкладу. Есть ещё и комплексные продукты, при оформлении которых часть средств размещается на депозите, а часть — в инвестиционных программах с негарантированной доходностью. В этом случае есть вероятность получить меньше дохода, чем ожидается», — пояснила специалист.

По её словам, всё больше предложений со ставкой, которая меняется в течение всего периода размещения вклада. Обычно она привязана к сроку.

«Это может быть приветственный бонус: банк даёт повышенную ставку в первые месяцы после открытия вклада, а затем она снижается», — предупредила эксперт.

Она добавила, что ещё существует вариант с «лестницей ставок», когда весь срок размещения вклада разбит на несколько диапазонов и в каждый период действует своя ставка.

Считать нужно эффективную ставку за весь срок, а не смотреть на максимальную, доступную совсем недолго, посоветовала специалист.

«При открытии вклада с плавающей ставкой нужно также понимать, что нельзя снять сливки, — если решите размещать деньги только в период с повышенной ставкой, а потом закрыть вклад досрочно, то банк сделает перерасчёт и выплатит меньше процентов. Если все накопления вы храните на одном вкладе, то стоит уточнить сразу, какие условия банк установит при досрочном снятии средств: можно в принципе снять часть денег или нет, а если решите забрать средства полностью, но до завершения срока, по какой ставке банк рассчитает проценты», — порекомендовала собеседница RT.

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