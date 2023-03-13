Узнать больше

Специалист Дергачёва рассказала, как выбрать карту с кешбэком

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Специалист Мария Дергачёва рассказала RT, как выбрать наиболее выгодную карту с кешбэком.
Специалист Дергачёва рассказала, как выбрать карту с кешбэком
  • Gettyimages.ru
  • © Dilok Klaisataporn / EyeEm

«Самый выгодный способ — делать покупки в интернете через специальные кешбэк-сервисы. В этом случае он будет двойным: и от банка, и от сервиса. Его можно вывести со счёта в личном кабинете. Деньги поступят туда не сразу: возврат может занимать от одного до двух месяцев. Однако есть категории, по которым банки не выплачивают его: как правило, в них входят оплата ЖКХ и мобильной связи, налогов и штрафов, покупка подарочных карт, ценных бумаг, валюты, а ещё переводы между картами», — уточнила эксперт финансовой платформы «Сравни».

По её словам, чтобы определиться с финансовым продуктом, нужно проверить все условия по карте.

«Посмотрите, насколько велики комиссии банка, например за смс-уведомления или обслуживание. Кроме того, часто существуют ограничения по максимальной сумме в месяц и по минимальным тратам с карты для начисления бонусов», — объяснила специалист.

Также необходимо уточнить форму начисления: рубли, бонусы или мили.

«Если у банка есть категории повышенного кешбэка за покупки в избранных категориях, изучите их перед оформлением карты. Эти категории должны подходить вам и быть частью ежемесячных расходов», — заявила Дергачёва.

Но не стоит применять такую карту только для покупок в специальных категориях — в таком случае банки могут заподозрить вас в злоупотреблении, объяснила эксперт.

Кроме того, не сработают и фиктивные покупки, добавила специалист.

«Стоит проверить и округление — банки часто начисляют его не на все расходы, а округляют сумму в меньшую сторону. Например, при покупке в 599 рублей с кешбэком в 1% банк может вернуть не 5 рублей 99 копеек, а 5 рублей. Это можно узнать заранее в условиях программы лояльности на сайте банка», — заключила собеседница RT.

Ранее специалист Элла Боксер объяснила в беседе с RT, на что обратить внимание при выборе кредита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить