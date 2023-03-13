Специалист Дергачёва рассказала, как выбрать карту с кешбэком

Специалист Мария Дергачёва рассказала RT, как выбрать наиболее выгодную карту с кешбэком.

«Самый выгодный способ — делать покупки в интернете через специальные кешбэк-сервисы. В этом случае он будет двойным: и от банка, и от сервиса. Его можно вывести со счёта в личном кабинете. Деньги поступят туда не сразу: возврат может занимать от одного до двух месяцев. Однако есть категории, по которым банки не выплачивают его: как правило, в них входят оплата ЖКХ и мобильной связи, налогов и штрафов, покупка подарочных карт, ценных бумаг, валюты, а ещё переводы между картами», — уточнила эксперт финансовой платформы «Сравни».

По её словам, чтобы определиться с финансовым продуктом, нужно проверить все условия по карте.

«Посмотрите, насколько велики комиссии банка, например за смс-уведомления или обслуживание. Кроме того, часто существуют ограничения по максимальной сумме в месяц и по минимальным тратам с карты для начисления бонусов», — объяснила специалист.

Также необходимо уточнить форму начисления: рубли, бонусы или мили.

«Если у банка есть категории повышенного кешбэка за покупки в избранных категориях, изучите их перед оформлением карты. Эти категории должны подходить вам и быть частью ежемесячных расходов», — заявила Дергачёва.

Но не стоит применять такую карту только для покупок в специальных категориях — в таком случае банки могут заподозрить вас в злоупотреблении, объяснила эксперт.

Кроме того, не сработают и фиктивные покупки, добавила специалист.

«Стоит проверить и округление — банки часто начисляют его не на все расходы, а округляют сумму в меньшую сторону. Например, при покупке в 599 рублей с кешбэком в 1% банк может вернуть не 5 рублей 99 копеек, а 5 рублей. Это можно узнать заранее в условиях программы лояльности на сайте банка», — заключила собеседница RT.

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