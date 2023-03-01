Специалист Боксер рассказала, на что обратить внимание при выборе кредита

Специалист Элла Боксер объяснила в беседе с RT, на что обратить внимание при выборе кредита.

«Перед тем как выбирать продукт, стоит узнать свой кредитный рейтинг. Он влияет на вероятность одобрения и условия по кредиту, которые предложат вам банки. При расчёте рейтинга учитывается то, как давно вы пользуетесь кредитными продуктами, допускали ли просрочки, какую долю сейчас занимают платежи по кредитам в ваших доходах (долговая нагрузка)», — напомнила руководитель направления онлайн-кредитования финансового маркетплейса «Сравни».

Для улучшения рейтинга можно оформить небольшой кредит или, например, купить товар в рассрочку и своевременно вносить по ним платежи, добавила эксперт.

«Если у вас есть кредитные карты, которыми вы не пользуетесь, закройте их. Так вы снизите кредитную нагрузку и повысите вероятность одобрения нового кредита. Помимо кредитной истории, есть ещё несколько нюансов, которые стоит учесть при выборе кредита. Во-первых, посмотрите на дополнительные платежи — банки часто берут комиссию за услуги вроде смс-оповещений или обслуживания карты. При подписании договора от таких услуг можно отказаться», — посоветовала специалист.

Иногда низкая ставка по кредиту может означать обязательное оформление дебетовой карты или услуг юриста, заявила собеседница RT.

«Во-вторых, проверьте условия по страхованию кредита или других дополнительных продуктов. Как правило, ставка по кредиту зависит от их наличия или отсутствия. При этом рекомендую не отказываться сразу, а внимательно ознакомиться с условиями. Такие услуги могут помочь в ситуациях, если у вас возникнут проблемы с выплатой кредита или со здоровьем», — пояснила она.

Стоит обратить внимание и на дату платежа — обычно это день выдачи кредита.

«Сравните дату платежа и дату получения аванса/зарплаты. Если вам неудобно вносить платёж, то стоит обсудить с банком смену даты до подписания договора. В некоторых банках после выдачи кредита её можно будет поменять только за деньги», — рассказала Боксер.

На всякий случай проверьте штраф, который банк возьмёт за просрочку, порекомендовала она.

«Узнайте, можно ли оформить кредитные каникулы или отсрочить платёж. Эта информация как минимум поможет вам чувствовать себя увереннее. Стоит помнить, что просрочка больше трёх месяцев приведёт к проблемам с оформлением кредитов в будущем», — пояснила эксперт.

По её словам, одна из главных ошибок при оформлении кредита — неправильный расчёт своих сил.

«Перед тем, как брать кредит, посчитайте, точно ли вам хватает дохода для внесения ежемесячных платежей. Учитывайте не только процентную ставку, но и другие показатели, влияющие на размер платежа. Кроме того, рекомендую отложить сделку, если платёж превышает 40% вашего дохода. Не торопитесь сразу подписывать полученный от банка договор. У вас есть пять дней на то, чтобы его изучить. В течение этого времени банк не может изменить предложенные условия. Поэтому лучше тщательно прочитать документ и выяснить все непонятные моменты», — подчеркнула собеседница RT.

Когда вы погасили кредит, обязательно запросите у банка подтверждение, что кредит закрыт, порекомендовала Боксер.

«Иногда встречаются ошибки и при погашении кредита в срок, например, он может числиться как открытый и влиять на кредитный рейтинг», — заключила она.

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