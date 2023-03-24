В России зафиксировали рост числа вакансий, связанных с продажами подержанных авто

Аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру» зафиксировали в России рост количества вакансий, которые связаны с продажами подержанных автомобилей. Так, с июля 2022 года их число выросло на 42%.

Как отмечается в исследовании, работодатели ищут аналитиков в отделы оценки, менеджеров по выкупу, оценке и продажам, экспертов-байеров и продавцов-консультантов. Больше всего вакансий открыто в Москве, Санкт-Петербурге и на Урале.

Уточняется, что менеджерам продаж автомобилей с пробегом предлагают от 150 тыс. рублей в Москве, от 80 до 170 тыс. рублей — в Петербурге, от 50 тыс. рублей — в Новосибирске.

В Москве менеджеру по оценке и выкупу автомобилей с пробегом с опытом от года предлагают от 200 тыс. рублей. В обязанности входит отслеживание новых объявлений о продаже автомобилей, анализ рынка по стоимости данной модели, выезд к клиенту, проверка на юридическую чистоту, отметили аналитики.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков назвал очевидной такую тенденцию.

«Во-первых, увеличился поток этих транзакций, то есть покупок и продаж автомобилей на рынке б/у. Всё это нужно принимать, оформлять, со всем этим разбираться и так далее. То есть в принципе нужны люди, которые знают как бумажную сторону вопроса, так и техническую. Отсюда вытекает и вторая причина. Сейчас большой спрос на людей, которые разбираются в автомобилях не одного бренда. Нужны люди, которые знают разные автомобили, в том числе б/у», — уточнил автоэксперт.

По его словам, сейчас стараются нанимать людей, которые понимают в разных машинах и понимают нюансы разных автомобилей: их поломки, неисправности, куда посмотреть и на что обратить внимание как при приёме таких автомобилей в продажу или комиссию, так и при продаже конечным пользователям.

Ранее сервис «СберАвто» провёл исследование, из которого следует, что за последние три месяца среди автомобилей с пробегом стоимостью до 1 млн рублей россияне чаще всего приобретали LADA, KIA и Volkswagen.