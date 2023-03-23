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Среди автомобилей с пробегом стоимостью до 1 млн рублей у россиян лидирует LADA

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Сервис «СберАвто» провёл исследование, из которого следует, что за последние три месяца среди автомобилей с пробегом стоимостью до 1 млн рублей россияне чаще всего приобретали LADA, KIA и Volkswagen.
Среди автомобилей с пробегом стоимостью до 1 млн рублей у россиян лидирует LADA
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

«Среди автомобилей с пробегом в указанной ценовой категории пользуются спросом марки LADA (14% от всех авто стоимостью до 1 млн рублей), KIA и Volkswagen (по 8%)», — говорится в исследовании.

Также в число марок-лидеров по продажам авто с пробегом в этой ценовой категории входят Nissan, Hyundai, Chevrolet и Ford.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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