Среди автомобилей с пробегом стоимостью до 1 млн рублей у россиян лидирует LADA

Сервис «СберАвто» провёл исследование, из которого следует, что за последние три месяца среди автомобилей с пробегом стоимостью до 1 млн рублей россияне чаще всего приобретали LADA, KIA и Volkswagen.

Об этом сообщают «Известия».

«Среди автомобилей с пробегом в указанной ценовой категории пользуются спросом марки LADA (14% от всех авто стоимостью до 1 млн рублей), KIA и Volkswagen (по 8%)», — говорится в исследовании.

Также в число марок-лидеров по продажам авто с пробегом в этой ценовой категории входят Nissan, Hyundai, Chevrolet и Ford.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.