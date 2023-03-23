Рогов: мощность взрывного устройства в Мелитополе составила 1 кг в тротиловом эквиваленте

Мощность взрывного устройства, сработавшего в Мелитополе в Запорожской области, составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Однозначно это теракт, пострадал сотрудник полиции. Мощность взрывного устройства составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе в Запорожской области. Он госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

По сообщениям городской администрации, в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство.