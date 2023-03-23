Узнать больше

Рогов: мощность взрывного устройства в Мелитополе составила 1 кг в тротиловом эквиваленте

Короткая ссылка
Мощность взрывного устройства, сработавшего в Мелитополе в Запорожской области, составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте.
Рогов: мощность взрывного устройства в Мелитополе составила 1 кг в тротиловом эквиваленте
  • РИА Новости

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Однозначно это теракт, пострадал сотрудник полиции. Мощность взрывного устройства составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе в Запорожской области. Он госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

По сообщениям городской администрации, в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить