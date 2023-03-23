Рогов: теракт в Мелитополе совершён Киевом в целях запугивания и дестабилизации ситуации

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал взрыв в Мелитополе.

«Взрыв самодельного взрывного устройства в Мелитополе сегодня утром — элемент запугивания и попытка террористов... дестабилизировать ситуацию на освобождённой территории Запорожской области», — написал он в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

22 марта Рогов заявил, что украинские боевики готовят несколько ударов в Запорожской области. По его словам, перед украинскими войсками поставлена задача выйти к побережью Азовского моря в направлении Мелитополя и Бердянска.