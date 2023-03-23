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Медведев: Запад будет вмешиваться в президентские выборы в России в 2024 году

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Западные страны будут вмешиваться в президентские выборы в России в 2024 году, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: Запад будет вмешиваться в президентские выборы в России в 2024 году
  • РИА Новости

Такое мнение он выразил в интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте».

«Вне всякого сомнения, (страны Запада. — RT) будут вмешиваться (в президентские выборы), как вмешивались всегда», — цитирует его РИА Новости.

По словам Медведева, Запад, упрекая Россию во вмешательстве, сам делает это «неприкрыто с момента распада Советского Союза».

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию сообщил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом.

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