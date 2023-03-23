Узнать больше

Гендиректор ФРТ: новые регионы России получат инфраструктурные бюджетные кредиты

Короткая ссылка
Гендиректор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов сообщил, что новые российские регионы впервые получат инфраструктурные бюджетные кредиты.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Шагиахметов напомнил, что российский лидер Владимир Путин поручил выделить в текущем году в рамках бюджетных кредитов дополнительные 300 млрд рублей.

По его словам, 100 млрд рублей из этой суммы намерены отправить Дальневосточному федеральному округу.

«А 50 млрд рублей впервые по механизму ИБК на реализацию инфраструктурных проектов получат новые регионы», — констатировал он.

Ещё 100 млрд будут распределены между субъектами в рамках конкурса, и 50 млрд рублей направят на закупку общественного транспорта, добавил Шагиахметов.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что более 360 школ и детсадов построят и отремонтируют в новых регионах в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить