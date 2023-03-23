Гендиректор ФРТ: новые регионы России получат инфраструктурные бюджетные кредиты

Гендиректор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов сообщил, что новые российские регионы впервые получат инфраструктурные бюджетные кредиты.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Шагиахметов напомнил, что российский лидер Владимир Путин поручил выделить в текущем году в рамках бюджетных кредитов дополнительные 300 млрд рублей.

По его словам, 100 млрд рублей из этой суммы намерены отправить Дальневосточному федеральному округу.

«А 50 млрд рублей впервые по механизму ИБК на реализацию инфраструктурных проектов получат новые регионы», — констатировал он.

Ещё 100 млрд будут распределены между субъектами в рамках конкурса, и 50 млрд рублей направят на закупку общественного транспорта, добавил Шагиахметов.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что более 360 школ и детсадов построят и отремонтируют в новых регионах в 2023 году.