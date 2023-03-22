Более 360 школ и детсадов построят и отремонтируют в новых регионах России в 2023 году

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что более 360 школ и детсадов построят и отремонтируют в новых регионах в 2023 году.

«Более 360 школ и детсадов построят и отремонтируют в новых регионах в этом году. В 2022 году восстановлено 430 объектов, масштабные работы продолжаются и сейчас», — написал он в своём Telegram-канале.

Вице-премьер пояснил, что в числе объектов, которые будут отремонтированы, — Зимогорьевская гимназия имени воинов-интернационалистов. В Антрацитовском районе ЛНР восстанавливают лицей имени Олега Кошевого, а в Мариуполе в высокой степени готовности находятся десять дошкольных учреждений.

19 марта Хуснуллин заявил, что реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года.