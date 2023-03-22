Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что поставки оружия Киеву приближают ядерный апокалипсис.

Видео с ответом на вопрос журналистов и пользователей «ВКонтакте» Медведев опубликовал в своём Telegram-канале.

«Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счёте приближает вот этот самый ядерный апокалипсис», — сказал зампред российского Совбеза.

Медведев отметил, что угроза конфликта с применением ядерного оружия не исчезла, более того — она возросла.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что опасность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем была в последние несколько десятилетий.