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Медведев заявил, что поставки оружия Киеву приближают ядерный апокалипсис

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что поставки оружия Киеву приближают ядерный апокалипсис.
Медведев заявил, что поставки оружия Киеву приближают ядерный апокалипсис
  • РИА Новости

Видео с ответом на вопрос журналистов и пользователей «ВКонтакте» Медведев опубликовал в своём Telegram-канале.

«Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счёте приближает вот этот самый ядерный апокалипсис», — сказал зампред российского Совбеза.

Медведев отметил, что угроза конфликта с применением ядерного оружия не исчезла, более того — она возросла.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что опасность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем была в последние несколько десятилетий.

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