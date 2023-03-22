Иммунолог Попова посоветовала избегать длительного контакта пробы манту с водой

Аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиники» Ольга Попова заявила, что пробу манту можно мочить, но длительный контакт с водой нежелателен.

«Реакция манту представляет собой внутрикожный аллерготест, то есть вводится под кожу. В связи с этим её можно мочить, но нельзя механически повреждать, то есть тереть, чесать, заклеивать пластырем, тереть мочалкой. Это действительно может спровоцировать ложноположительный результат», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, при постановке пробы разрешён лёгкий прохладный душ без применения моющих средств.

Ранее главный внештатный детский фтизиатр Минздрава России Валентина Аксёнова в беседе с телеканалом «Звезда» выразила мнение, что современным детям можно мочить пробу манту.