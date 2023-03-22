Фтизиатр Аксёнова считает, что детям можно мочить пробу Манту
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«Манту по идее всегда можно было мочить, но учитывая, что дети могут поцарапать, грязь туда занести, это же травма кожи, поэтому старались, чтобы не мочили. Сейчас уже такого не бывает», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, раньше не было таких дезинфицирующих средств и салфеток, как сейчас.
«Сегодня делают пробу и накладывают специальную салфетку, как пластырь, который «дышит». Понятия антисептиков тоже сильно не было. Почему нежелательно мочить, когда царапина на коже? Вы можете туда занести инфекцию, только поэтому», — пояснила Аксёнова в беседе с телеканалом «Звезда».
Она добавила, что детей предупреждали для того, чтобы они были более осторожными, поскольку мог появиться неверный результат.