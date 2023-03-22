Фтизиатр Аксёнова считает, что детям можно мочить пробу Манту

Главный внештатный детский фтизиатр Минздрава России Валентина Аксёнова выразила мнение, что детям можно мочить пробу Манту.

«Манту по идее всегда можно было мочить, но учитывая, что дети могут поцарапать, грязь туда занести, это же травма кожи, поэтому старались, чтобы не мочили. Сейчас уже такого не бывает», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, раньше не было таких дезинфицирующих средств и салфеток, как сейчас.

«Сегодня делают пробу и накладывают специальную салфетку, как пластырь, который «дышит». Понятия антисептиков тоже сильно не было. Почему нежелательно мочить, когда царапина на коже? Вы можете туда занести инфекцию, только поэтому», — пояснила Аксёнова в беседе с телеканалом «Звезда».

Она добавила, что детей предупреждали для того, чтобы они были более осторожными, поскольку мог появиться неверный результат.