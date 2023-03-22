Шойгу: на Курилах с декабря на боевое дежурство заступил дивизион БРК «Бастион»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что для создания сплошной зоны контроля надводной обстановки вдоль Курильских островов на острове Парамушир с декабря 2022 года на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион».

Об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны России.

В декабре 2022 года в ведомстве сообщили, что береговые ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами.