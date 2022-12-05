Минобороны: ракетные комплексы «Бастион» заступили на дежурство на Курилах

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Береговые ракетные комплексы «Бастион» Тихоокеанского флота России заступили на дежурство на острове Парамушир Курильской гряды.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Береговые ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» Тихоокеанского флота вернулась во Владивосток после проведения учебных ракетных пусков комплексом «Калибр» из акватории Японского моря.

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