Минобороны: ракетные комплексы «Бастион» заступили на дежурство на Курилах

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Тихоокеанского флота России заступили на дежурство на острове Парамушир Курильской гряды.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Береговые ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что новейшая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» Тихоокеанского флота вернулась во Владивосток после проведения учебных ракетных пусков комплексом «Калибр» из акватории Японского моря.