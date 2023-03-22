Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Киева по урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали в Москве мирный план Киева по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, украинский мирный план не обсуждался, был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план», — сказал он.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования конфликта на Украине, когда к этому будут готовы в Киеве и на Западе.

Также Россия и Китай призвали прекратить все шаги, способствующие эскалации напряжённости на Украине и затягиванию боевых действий, а также «избежать дальнейшей деградации кризиса вплоть до его перехода в неконтролируемую фазу».