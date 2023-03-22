Депутат Тумусов поддержал идею мониторинга рекламы упрощённого получения справок в интернете

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение о проведении мониторинга рекламы упрощённого получения справок в интернете.

«Судя по всему, такой бизнес действительно существует, когда предлагают так называемое упрощённое получение справки. На самом деле это коррупционная схема. Это опасно для жизни и здоровья наших граждан. Понятно, что подобная справка, полученная непонятным образом, может повлиять, к примеру, на получение оружия. Конечно, специалисты должны этим заниматься и выявлять. Такое нужно выжигать калёным железом», — считает Тумусов.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил провести мониторинг рекламы «упрощённого» получения справок в интернете «с целью её искоренения или внедрения специализирующих пометок о незаконности такой деятельности».

По его словам, при беглом изучении предложений в сети можно с лёгкостью найти предложения об «упрощённом» прохождении медицинских комиссий для получения разрешения на оружие, справок об отсутствии алкогольной или наркотической зависимости или санитарных книжек.