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Офтальмолог Шкатова рекомендовала не спать в контактных линзах

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Офтальмолог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Алёна Шкатова заявила, что спать в контактных линзах нежелательно.
Офтальмолог Шкатова рекомендовала не спать в контактных линзах
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

В беседе с «Газетой.Ru» врач пояснила, что линзы ограничивают обмен слёзной жидкости и уменьшают поступление кислорода к роговице.

«Сон в контактных линзах приводит к возникновению воспаления, инфекционному кератиту. Также есть риск прилипания линзы к роговице с последующей травматизацией при её снятии», — сказала Шкатова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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