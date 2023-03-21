Офтальмолог Шкатова рекомендовала не спать в контактных линзах

Офтальмолог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Алёна Шкатова заявила, что спать в контактных линзах нежелательно.

В беседе с «Газетой.Ru» врач пояснила, что линзы ограничивают обмен слёзной жидкости и уменьшают поступление кислорода к роговице.

«Сон в контактных линзах приводит к возникновению воспаления, инфекционному кератиту. Также есть риск прилипания линзы к роговице с последующей травматизацией при её снятии», — сказала Шкатова.

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