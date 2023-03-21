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Шойгу отреагировал на планы Британии поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном

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Министр обороны России Сергей Шойгу отреагировал на планы Великобритании о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном.
Шойгу отреагировал на планы Британии поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Он ответил на вопрос журналистов, означает ли такое намерение Лондона, что мир стал на один шаг ближе к ядерному столкновению.

«Я не случайно сказал про ступени, ступеней меньше и меньше», — заявил Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом. 

До этого член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

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