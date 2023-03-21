Шойгу отреагировал на планы Британии поставить Киеву снаряды с обеднённым ураном
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Он ответил на вопрос журналистов, означает ли такое намерение Лондона, что мир стал на один шаг ближе к ядерному столкновению.
«Я не случайно сказал про ступени, ступеней меньше и меньше», — заявил Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.
До этого член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».