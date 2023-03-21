В Тверской области реализуют 57 проектов по программе поддержки школьных инициатив
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- © Compassionate Eye Foundation/Martin Barraud
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Как заявил губернатор Игорь Руденя, важно, что сами дети активно участвуют в процессе и помогают благоустраивать свои учебные заведения.
На реализацию проектов направят 13,8 млн рублей. В частности, будут созданы пространства для социализации и отдыха, творчества и учёбы, спортивные площадки.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» в 2023 году запустит ряд новых проектов.