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В Тверской области реализуют 57 проектов по программе поддержки школьных инициатив

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В Тверской области в 2023 году реализуют 57 проектов в рамках программы поддержки школьных инициатив.
В Тверской области реализуют 57 проектов по программе поддержки школьных инициатив
  • Gettyimages.ru
  • © Compassionate Eye Foundation/Martin Barraud

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Как заявил губернатор Игорь Руденя, важно, что сами дети активно участвуют в процессе и помогают благоустраивать свои учебные заведения.

На реализацию проектов направят 13,8 млн рублей. В частности, будут созданы пространства для социализации и отдыха, творчества и учёбы, спортивные площадки.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» в 2023 году запустит ряд новых проектов.

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