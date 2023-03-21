Эндокринолог Мамонтова заявила, что виноград противопоказан некоторым людям с сахарным диабетом
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она отметила, что виноград не содержит много клетчатки, при этом его сок отличается довольно высоким гликемическим индексом.
Пациентам с сахарным диабетом, которым назначена специальная терапия таблетками, позволяющими снизить уровень сахара, виноград употреблять нежелательно.
Тем, кто находится на режиме интенсивной инсулинотерапии, виноград не противопоказан, но употреблять его рекомендуется в небольших количествах и с предварительным расчётом дозы вводимого инсулина.
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