Эндокринолог Мамонтова заявила, что виноград противопоказан некоторым людям с сахарным диабетом

Врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Мамонтова рассказала, что виноград не стоит употреблять некоторым людям, страдающим диабетом.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она отметила, что виноград не содержит много клетчатки, при этом его сок отличается довольно высоким гликемическим индексом.

Пациентам с сахарным диабетом, которым назначена специальная терапия таблетками, позволяющими снизить уровень сахара, виноград употреблять нежелательно.

Тем, кто находится на режиме интенсивной инсулинотерапии, виноград не противопоказан, но употреблять его рекомендуется в небольших количествах и с предварительным расчётом дозы вводимого инсулина.

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