Терапевт Романенко посоветовала одеваться весной по погоде
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«Если погода солнечная, нам кажется, что температура уже высокая. Но на самом деле воздух и земля всё равно ещё недостаточно прогреты», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, люди одеваются не по погоде весной, но это время года — пик простудных, вирусных заболеваний.
«Здесь фактором риска выступает переохлаждение», — добавила Романенко.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.