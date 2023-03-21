Терапевт Романенко посоветовала одеваться весной по погоде

Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что весной многие люди недооценивают особенности климатических условий и одеваются слишком легко.

«Если погода солнечная, нам кажется, что температура уже высокая. Но на самом деле воздух и земля всё равно ещё недостаточно прогреты», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, люди одеваются не по погоде весной, но это время года — пик простудных, вирусных заболеваний.

«Здесь фактором риска выступает переохлаждение», — добавила Романенко.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.