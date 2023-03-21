ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС «Новозыбков» в Брянской области
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Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram.
«ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС «Новозыбков» АО «Транснефть». Пострадавших нет», — написал он.
Отмечается, что в целях безопасности временно отключена электроэнергия в н/п Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка.
Ранее Богомаз сообщал, что приграничные территории Брянской области усилят огневыми средствами вооружения и боевыми силами.
20 марта стало известно, что беспилотный летающий аппарат врезался в ЛЭП в Московской области.