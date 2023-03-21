ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС «Новозыбков» в Брянской области

Боевики ВСУ с помощью беспилотников атаковали территорию НПС «Новозыбков» в Брянской области.

Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС «Новозыбков» АО «Транснефть». Пострадавших нет», — написал он.

Отмечается, что в целях безопасности временно отключена электроэнергия в н/п Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка.

Ранее Богомаз сообщал, что приграничные территории Брянской области усилят огневыми средствами вооружения и боевыми силами.

20 марта стало известно, что беспилотный летающий аппарат врезался в ЛЭП в Московской области.