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ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС «Новозыбков» в Брянской области

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Боевики ВСУ с помощью беспилотников атаковали территорию НПС «Новозыбков» в Брянской области.
ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС «Новозыбков» в Брянской области
  • AP
  • © Roman Chop

Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС «Новозыбков» АО «Транснефть». Пострадавших нет», — написал он.

Отмечается, что в целях безопасности временно отключена электроэнергия в н/п Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка.

Ранее Богомаз сообщал, что приграничные территории Брянской области усилят огневыми средствами вооружения и боевыми силами.

20 марта стало известно, что беспилотный летающий аппарат врезался в ЛЭП в Московской области.

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