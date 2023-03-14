Губернатор Богомаз сообщил, что приграничные территории Брянской области усилят
Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
По словам Богомаза, вместе с главнокомандующим сухопутными войсками, генералом армии Олегом Салюковым они посетили приграничные территории.
Губернатор рассказал, что Салюков осмотрел возведённые в регионе защитные сооружения и условия, созданные для военнослужащих.
«С главкомом обсудили вопросы дополнительного усиления территории Брянской области огневыми средствами вооружения и подразделениями боевых сил армии», — сообщил Богомаз.
Он добавил, что все мероприятия для усиления группировки сухопутных войск в Брянской области будут выполнены в максимально сжатые сроки.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВС России в ответ на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области нанесли массированный удар возмездия.