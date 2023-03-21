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Верховный суд: сдача в плен будет считаться преступлением при возможности сопротивляться

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В проекте постановления пленума Верховного суда России сообщается, что сдача в плен при возможности «оказывать решительное сопротивление» будет считаться преступлением.
Верховный суд: сдача в плен будет считаться преступлением при возможности сопротивляться
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен», — приводит текст документа РИА Новости.

Уточняется, что состава преступления нет, если военный «по физическому состоянию не способен уклониться от плена».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения спецоперации нет проблем с дезертирством.

18 марта Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации.

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