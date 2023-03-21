Верховный суд: сдача в плен будет считаться преступлением при возможности сопротивляться
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен», — приводит текст документа РИА Новости.
Уточняется, что состава преступления нет, если военный «по физическому состоянию не способен уклониться от плена».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения спецоперации нет проблем с дезертирством.
18 марта Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации.