Исследование: 40% россиян регулярно встречаются с коллегами в неформальной обстановке

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что четверо из десяти россиян (40%) общаются с коллегами не только в рабочее время.

Об этом пишет «Газета.Ru».

О том, что раньше они встречались с коллегами в свободное время, но перестали это делать, рассказал 31% опрошенных. Ещё 2% сообщили, что лишь недавно начали общаться с сослуживцами вне офиса.

При этом 27% никогда не общались с коллегами после работы. Свою позицию респонденты объясняют нехваткой времени, желанием разграничить личную жизнь и работу, а также отсутствием тёплых отношений с сослуживцами.

Авторы исследования отметили, что, чем выше доход опрошенных, тем больше среди них тех, для кого общение с коллегами вне работы — это часть повседневной жизни.

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