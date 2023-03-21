Узнать больше

Исследование: 40% россиян регулярно встречаются с коллегами в неформальной обстановке

Короткая ссылка
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что четверо из десяти россиян (40%) общаются с коллегами не только в рабочее время.
Исследование: 40% россиян регулярно встречаются с коллегами в неформальной обстановке
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом пишет «Газета.Ru».

О том, что раньше они встречались с коллегами в свободное время, но перестали это делать, рассказал 31% опрошенных. Ещё 2% сообщили, что лишь недавно начали общаться с сослуживцами вне офиса.

При этом 27% никогда не общались с коллегами после работы. Свою позицию респонденты объясняют нехваткой времени, желанием разграничить личную жизнь и работу, а также отсутствием тёплых отношений с сослуживцами.

Авторы исследования отметили, что, чем выше доход опрошенных, тем больше среди них тех, для кого общение с коллегами вне работы — это часть повседневной жизни.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, как адаптироваться на новой работе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить