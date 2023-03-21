В СПЧ выступают за упрощение порядка лишения незаконно полученного российского гражданства

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что СПЧ выступает за упрощение процедуры прекращения российского гражданства, если судом доказано, что оно получено незаконно.

«Мы в СПЧ будем поддерживать и продвигать предложение об упрощении порядка лишение гражданства, полученного незаконным путём», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в частности, к таким случая относятся случаи получения гражданства благодаря фиктивному браку или купленным документам.

В настоящий момент суд должен сначала признать нарушение процедуры получения гражданства, а после рассматривать новый иск, чтобы признать гражданство недействительным. По мнению СПЧ, это дополнительная нагрузка на суды, которую можно снять, сделав так, чтобы гражданства прекращалось автоматически после подтверждения нарушения соответствующей процедуры.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства для российских граждан со дня подачи соответствующего заявления в МВД.