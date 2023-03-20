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Жительница Мариуполя рассказала о поступающих угрозах после её встречи с Путиным

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Жительница Мариуполя Ирина Волосатова сообщила, что в её адрес начали поступать угрозы после того, как она пообщалась с президентом России Владимиром Путиным во время его поездки в город.
Жительница Мариуполя рассказала о поступающих угрозах после её встречи с Путиным
  • AP

Об этом, как пишет РИА Новости, Волосатова сказала в эфире «Соловьёв LIVE».

«Сейчас после этой встречи моим соседям, мне пошли угрозы — угрозы в виде звонков, в виде смс очень неприятных», — поделилась она.

Волосатова добавила, что её личные данные были переданы одному из украинских сайтов, на котором всю её семью обвинили в мародёрстве.

При этом она подчеркнула, что российского лидера очень ждали в Мариуполе.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.

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