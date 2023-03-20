Жительница Мариуполя рассказала о поступающих угрозах после её встречи с Путиным
- AP
Об этом, как пишет РИА Новости, Волосатова сказала в эфире «Соловьёв LIVE».
«Сейчас после этой встречи моим соседям, мне пошли угрозы — угрозы в виде звонков, в виде смс очень неприятных», — поделилась она.
Волосатова добавила, что её личные данные были переданы одному из украинских сайтов, на котором всю её семью обвинили в мародёрстве.
При этом она подчеркнула, что российского лидера очень ждали в Мариуполе.
19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.
В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.
Он также осмотрел восстановленное здание Приазовского государственного технического университета.