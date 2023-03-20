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Профессор Слободчиков призвал родителей спокойнее относиться к сдаче ЕГЭ

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Доктор психологических наук, профессор Илья Слободчиков заявил, что основная проблема стресса перед ЕГЭ кроется не в детях, а родителях и учителях, которые могут нагнетать ситуацию заранее.
Профессор Слободчиков призвал родителей спокойнее относиться к сдаче ЕГЭ
  • РИА Новости

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт посоветовал в выпускной год успокоиться, перестать относиться к ситуации как к гиперстрессу, поскольку всегда есть возможность пересдать экзамен.

«Нужно дать понять ребёнку, что результат экзамена не говорит о том, что он плохой. Об этом нужно говорить со школьниками, чтобы они чувствовали себя спокойнее. Экзамены — это всегда лотерея. Ребёнок может хорошо готовиться и сдать плохо, а может не готовиться вообще и получить «отлично». Но родителям не стоит делать из этого проблему», — пояснил Слободчиков.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, почему некоторые дети не любят ходить в школу.

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