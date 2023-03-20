РИА Новости: погиб основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ярославской области.
Ранее сообщалось, что Свиргунов провалился под лёд на Волге в Ярославской области.
Вместе с ним пропавшими без вести числятся его брат, 25-летний Роман Свиргунов, и их друг — 28-летний Георгий Киселёв.
Как пишет 76.RU, 11 марта Свиргунову исполнилось 35 лет.
Позже стало известно, что водолазы достали тело одного из трёх пропавших без вести на Волге под Ярославлем.