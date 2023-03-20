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РИА Новости: погиб основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов

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Один из основателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов погиб на Волге в Ярославской области, его тело опознали.
РИА Новости: погиб основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ярославской области.

Ранее сообщалось, что Свиргунов провалился под лёд на Волге в Ярославской области.

Вместе с ним пропавшими без вести числятся его брат, 25-летний Роман Свиргунов, и их друг — 28-летний Георгий Киселёв.

Как пишет 76.RU, 11 марта Свиргунову исполнилось 35 лет.

Позже стало известно, что водолазы достали тело одного из трёх пропавших без вести на Волге под Ярославлем.

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