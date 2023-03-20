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Основатель группы Cream Soda Свиргунов провалился под лёд в Ярославской области

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Один из основателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге под Ярославлем.
Основатель группы Cream Soda Свиргунов провалился под лёд в Ярославской области
  • Gettyimages.ru

«Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лёд», — сообщили в музыкальном коллективе.

Отмечается, что на месте инцидента работают сотрудники МЧС.

18 марта сообщалось, что на реке Протве в Обнинске Калужской области пятеро детей провалились под лёд. Двое из них погибли.

Уточняется, что двое детей выбрались из воды самостоятельно, одного спас оказавшийся рядом мужчина при помощи автомобильного троса.

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