Основатель группы Cream Soda Свиргунов провалился под лёд в Ярославской области
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«Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лёд», — сообщили в музыкальном коллективе.
Отмечается, что на месте инцидента работают сотрудники МЧС.
18 марта сообщалось, что на реке Протве в Обнинске Калужской области пятеро детей провалились под лёд. Двое из них погибли.
Уточняется, что двое детей выбрались из воды самостоятельно, одного спас оказавшийся рядом мужчина при помощи автомобильного троса.