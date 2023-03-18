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Пятеро детей провалились под лёд в Калужской области, двое из них утонули

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На реке Протве в Обнинске Калужской области пятеро детей провалились под лёд. Двое из них погибли.
Пятеро детей провалились под лёд в Калужской области, двое из них утонули
  • Gettyimages.ru
  • © Sjoerd van der Wal/

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«Поступило сообщение, что утонули два подростка. Информация проверяется, направлена водолазная служба», — сказано в заявлении.

В Следственном комитете подтвердили гибель двоих детей. Организована процессуальная проверка.

Уточняется, что двое детей выбрались из воды самостоятельно, одного спас оказавшийся рядом мужчина при помощи автомобильного троса.

Ранее два человека погибли и ещё четыре пострадали в результате столкновения автобуса Iveco и автомобиля Kia Cerato на улице Гагарина в Пензе.

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