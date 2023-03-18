Пятеро детей провалились под лёд в Калужской области, двое из них утонули
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
«Поступило сообщение, что утонули два подростка. Информация проверяется, направлена водолазная служба», — сказано в заявлении.
В Следственном комитете подтвердили гибель двоих детей. Организована процессуальная проверка.
Уточняется, что двое детей выбрались из воды самостоятельно, одного спас оказавшийся рядом мужчина при помощи автомобильного троса.
Ранее два человека погибли и ещё четыре пострадали в результате столкновения автобуса Iveco и автомобиля Kia Cerato на улице Гагарина в Пензе.