Водолазы достали тело одного из трёх пропавших без вести на Волге под Ярославлем
- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Ранее появилась информация, что один из основателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге в Ярославской области.
Как пишет 76.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 11 марта Свиргунову исполнилось 35 лет.
Вместе с ним пропавшими без вести числятся его брат, 25-летний Роман Свиргунов, и их друг — 28-летний Георгий Киселёв.