Водолазы достали тело одного из трёх пропавших без вести на Волге под Ярославлем

Водолазы достали тело одного из трёх пропавших без вести на Волге в Ярославской области, в числе которых один из создателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.

Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Ранее появилась информация, что один из основателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге в Ярославской области.

Как пишет 76.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 11 марта Свиргунову исполнилось 35 лет.

Вместе с ним пропавшими без вести числятся его брат, 25-летний Роман Свиргунов, и их друг — 28-летний Георгий Киселёв.