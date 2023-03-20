Узнать больше

Водолазы достали тело одного из трёх пропавших без вести на Волге под Ярославлем

Короткая ссылка
Водолазы достали тело одного из трёх пропавших без вести на Волге в Ярославской области, в числе которых один из создателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.
Водолазы достали тело одного из трёх пропавших без вести на Волге под Ярославлем
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Ранее появилась информация, что один из основателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд на Волге в Ярославской области.

Как пишет 76.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 11 марта Свиргунову исполнилось 35 лет.

Вместе с ним пропавшими без вести числятся его брат, 25-летний Роман Свиргунов, и их друг — 28-летний Георгий Киселёв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить