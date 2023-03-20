Врач Рябков посоветовал спать в тёмном помещении

Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков дал советы по улучшению качества сна.

«Чтобы сон был крепким и качественным, рекомендуется спать в тёмном помещении без света. Обеспечить полную темноту помогают специальные светопоглощающие шторы. Благодаря этому сон становится глубже, человек утром чувствует себя более бодрым и выспавшимся», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил врач, важно следить за чистотой штор, поскольку скопившаяся в них пыль может вызывать аллергию.

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