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Врач Рябков посоветовал спать в тёмном помещении

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Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков дал советы по улучшению качества сна.
Врач Рябков посоветовал спать в тёмном помещении
  • Gettyimages.ru

«Чтобы сон был крепким и качественным, рекомендуется спать в тёмном помещении без света. Обеспечить полную темноту помогают специальные светопоглощающие шторы. Благодаря этому сон становится глубже, человек утром чувствует себя более бодрым и выспавшимся», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил врач, важно следить за чистотой штор, поскольку скопившаяся в них пыль может вызывать аллергию.

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