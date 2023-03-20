Нейрохирург Рещиков рассказал, как распознать сотрясение мозга

Врач-нейрохирург нейрохирургического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Дмитрий Рещиков перечислил характерные признаки сотрясения мозга.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что ими могут быть кратковременная потеря памяти либо сознания, головная боль, небольшое головокружение.

«У черепно-мозговых травм, зачастую даже у тяжёлых, существует особый «светлый промежуток», в течение которого пациент чувствует себя нормально. Он составляет до четырёх — шести часов, после чего пострадавший испытывает резкое ухудшение состояния», — отметил Рещиков.

По его словам, самый неблагоприятный признак — расширение одного из зрачков: это экстренное показание к хирургическому вмешательству.

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