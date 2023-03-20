Нейрохирург Рещиков рассказал, как распознать сотрясение мозга
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что ими могут быть кратковременная потеря памяти либо сознания, головная боль, небольшое головокружение.
«У черепно-мозговых травм, зачастую даже у тяжёлых, существует особый «светлый промежуток», в течение которого пациент чувствует себя нормально. Он составляет до четырёх — шести часов, после чего пострадавший испытывает резкое ухудшение состояния», — отметил Рещиков.
По его словам, самый неблагоприятный признак — расширение одного из зрачков: это экстренное показание к хирургическому вмешательству.
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