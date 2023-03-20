Матвиенко: Запад должен компенсировать Африке ущерб за колониальную политику

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе Международной парламентской конференции «Россия — Африка» отметила важность вопроса компенсации Западом ущерба народам Африки, пострадавшим в колониальный период.

«Я думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба. О финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма», — заявила она.

Матвиенко также напомнила, что делегация Совфеда ранее посетила с официальным визитом Алжир.

Она отметила, что вопрос компенсаций жертвам французских ядерных испытаний в Алжирской Сахаре до сих пор «остаётся открытым и очень острым для алжирского общества».

Ранее Матвиенко заявила, что Россия поддерживает намерение Алжира по присоединению к БРИКС и будет содействовать этому. По её словам, отношения стран имеют важное значение для сбалансированности рынка газа.