Матвиенко: Запад должен компенсировать Африке ущерб за колониальную политику
- РИА Новости
«Я думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба. О финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма», — заявила она.
Матвиенко также напомнила, что делегация Совфеда ранее посетила с официальным визитом Алжир.
Она отметила, что вопрос компенсаций жертвам французских ядерных испытаний в Алжирской Сахаре до сих пор «остаётся открытым и очень острым для алжирского общества».
Ранее Матвиенко заявила, что Россия поддерживает намерение Алжира по присоединению к БРИКС и будет содействовать этому. По её словам, отношения стран имеют важное значение для сбалансированности рынка газа.