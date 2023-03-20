Песков: встреча Путина и Си Цзиньпина запланирована ориентировочно на 16:30

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована во второй половине дня в понедельник, 20 марта.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Во второй половине дня, ориентировочно в 16:30, продолжится международная часть сегодняшнего дня у президента Путина», — рассказал Песков.

Он пояснил, что лидеры России и КНР проведут беседу один на один, которая продолжится за неформальным обедом.

Ранее стало известно, что президент России и председатель КНР в понедельник, 20 марта, в Москве встретятся за неформальным обедом, а 21 марта состоятся переговоры.

По итогу переговоров ожидается заявление.

По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, в Кремле лидеры стран будут обсуждать, помимо прочего, и конфликт на Украине.